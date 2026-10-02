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TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 02. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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EUR: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 8/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 9/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26

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14:30 USA: Arbeitsmarktbericht

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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