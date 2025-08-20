DAX24.436 +0,5%ESt505.486 +0,9%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Dow44.947 +0,1%Nas21.421 -1,0%Bitcoin97.678 -2,0%Euro1,1661 ±-0,0%Öl66,08 -0,6%Gold3.322 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger - Rekordhoch im Blick Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger - Rekordhoch im Blick
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

TAGESVORSCHAU: Termine am 20. August 2025

19.08.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. August 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25

Wer­bung

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2025

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 6/25

08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

09:10 DEU: EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Rede bei International Business Council of the World Economic Forum, Genf

Wer­bung

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Start der Computer- und Videospielemesse Gamescom, Köln

+ 10.00 NRW-Innenminister Herbert Reul besucht Verfassungsschutz auf der Gamescom, Halle 10.1, Stand C-025

+ 11.00 Rundgang von NRW-Ministerpräsident Wüst und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär

+ 13.00 Politische Eröffnung mit Reden von Wüst und Bärr

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi