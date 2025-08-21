DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,50 -2,7%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.562 +0,7%Euro1,1634 -0,1%Öl66,00 +0,1%Gold3.319 +0,1%
TAGESVORSCHAU: Termine am 20. August 2025

20.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. August 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2025

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 6/25

08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

09:10 DEU: EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Rede bei International Business Council of the World Economic Forum, Genf

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Start der Computer- und Videospielemesse Gamescom, Köln

+ 10.00 NRW-Innenminister Herbert Reul besucht Verfassungsschutz auf der Gamescom, Halle 10.1, Stand C-025

+ 11.00 Rundgang von NRW-Ministerpräsident Wüst und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär

+ 13.00 Politische Eröffnung mit Reden von Wüst und Bärr

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi