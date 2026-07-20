TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Juli 2026

20.07.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 IRL: Ryanair Q1-Zahlen

12:05 USA: Domino's Pizza, Q2-Zahlen

DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day tk accelis (Material Services)

USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 5/26

09:30 POL: Industrieproduktion 6/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 6/26

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11:00 EUR: Bauproduktion 5/26

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 7/26

16:00 USA: Frühindikator 6/26

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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