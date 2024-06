TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Juni 2024

Heute im Fokus

Sartorius-Aktie sackt zweistellig ab: Tief seit 2020 rückt näher. Amazon plant weiteres Milliarden-Investment in Deutschland. Zurich Insurance investiert in indischen Sachversicherungsmarkt. Infineon-Aktie bei 50-Tage-Linie: Tech-Werte zeigen Schwäche. WACKER und CordenPharma für Pandemien gerüstet. BBVA plant 2025 Start einer Digitalbank in Deutschland.