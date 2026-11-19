TAGESVORSCHAU: Termine am 20. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/26
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen11/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/26
08:00 DNK: BIP Q3/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Geschäftsklima 11/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/26
09:30 POL: Industrieproduktion 10/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt/M.
BEL: Zweiter EU-UK-Gipfel, Brüssel
TUR: Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
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