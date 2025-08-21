DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto15,60 +0,7%Dow44.870 -0,1%Nas21.084 -1,1%Bitcoin97.408 +0,5%Euro1,1653 +0,1%Öl66,92 +1,5%Gold3.343 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX letztlich im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. August 2025

20.08.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. August 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25

Wer­bung

08:00 NOR: BIP Q2/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)

08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25

08:00 DEU: Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer

(Realsteuereinnahmen), Jahr 2024

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

Wer­bung

10:00 POL: Industrieproduktion 7/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Bauproduktion 6/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Frühindikator 7/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Besuch und Rundgang durch den im Aufbau befindlichen Reinraumbereich der Smart Fab bei Infineon mit Wirtschaftsminister Dirk Panter

+ 08.30 Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Infineon Dresden und der BoOst Startup Ecosystem gGmbH im Beisein des Ministers

+ 08.45 Besuch Smart-Power-Fab

10:00 DEU: 5. Mitteldeutscher Wasserstoffkongress

Themen sind u.a. die Wasserstoffinfrastruktur sowie die Förderung und Finanzierung von Wasserstoffprojekten.

USA: Beginn geldpolitisches Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole (bis 23.8.25)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi