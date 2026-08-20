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TAGESVORSCHAU: Termine am 21. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen

11:30 DEU: Borussia Dortmund, vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26 landesweit

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26

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08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

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16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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