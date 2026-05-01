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TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Mai 2026

20.05.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz

07:00 AUT: AT&S, Jahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen

07:10 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen

09:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Init, Hauptversammlung

10:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung

10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung

10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung

12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung

14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung

15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung

15:00 USA: Cummins, Capital Markets Day

19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung

22:00 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Stellantis, Investor Day

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Spotify, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 4/26

01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 3/26

02:40 jPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 5/26

08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Industrieproduktion 4/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 4/26

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Bauproduktion 3/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

EU-Kommission legt Frühjahrsprognose für die Wirtschaft vor

SWE: Nato-Außenministertreffen, Helsingborg

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi