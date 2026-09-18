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TAGESVORSCHAU: Termine am 21. September 2026

Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
6,236.20 EUR -86.70 EUR -1.37 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

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10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26

12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26

SONSTIGE TERMINE

AUS: Börse Wien, Änderung im ATX

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CHE: Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx, Index-Änderungen beim EuroStoxx und MDax

EuroStoxx 50: Engie und Nokia ersetzen Volkswagen und Wolters Kluwer

MDax: Ströer ersetzt Hugo Boss

SDax: Hugo Boss ersetzt Ströer

Stoxx 50: Barclays ersetzt Prosus

TecDax: OHB ersetzt Cancom

CHE: Schweizer Börse, Änderung im SMI

DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall

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IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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