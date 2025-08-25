DAX24.291 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.878 -0,1%Nas21.151 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,19 +0,2%Gold3.346 -0,1%
TAGESVORSCHAU: Termine am 22. August 2025

21.08.25 17:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. August 2025

^

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 DEU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/25

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/25

16:00 USA: Rede Fed-Chef Jerome Powell bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Digitale Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt Studie zur Klimaschädlichkeit des Kraftstoffs HVO100 vor

11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest)

°

