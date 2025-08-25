DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.404 +0,6%Euro1,1586 -0,2%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.328 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powells Rede: Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen
Top News
adidas-Aktie: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design adidas-Aktie: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design
Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 22. August 2025

22.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. August 2025

^

TERMINE KONJUNKTUR

Wer­bung

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 DEU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/25

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/25

Wer­bung

16:00 USA: Rede Fed-Chef Jerome Powell bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Digitale Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt Studie zur Klimaschädlichkeit des Kraftstoffs HVO100 vor

11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest)

°

Wer­bung

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi