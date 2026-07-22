TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen
06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: VAT, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen
07:00 ESP: Santander, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen
07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen
09:00 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen
11:30 GBR: Tate & Lyle, Hauptversammlung
12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen
17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz
18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen
22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen
22:00 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen
22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen
FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 6/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Industrieproduktion 6/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Pkw-Dichte in Bund und Ländern sowie Pkw-Fahrleistung, Jahr 2026, Jahr 2024
GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel
PHL: Fortsetzung des Gipfeltreffens der Außenminister der Asean-Staaten
Als internationale Gäste werden unter anderem die Außenminister der USA, Russlands und Chinas, Marco Rubio, Sergej Lawrow und Wang Yi, erwartet.
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