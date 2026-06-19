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TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Juni 2026

22.06.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin

u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

+ 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen

+ 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Re­form - In­ves­ti­tio­nen und An­rei­ze für den Auf­schwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin

FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste

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