TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26
10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung
10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung
13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung
22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
NLD: Signify, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26
09:15 FRA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26
10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)
15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main
Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.
DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin
U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD)
+ 09.25 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
+ 10.20 Podiumsdiskussion «Praxis-Check High Tech Agenda - Von der Planung zur Umsetzung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)
DEU: Intersolar, München
09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin
10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.
Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.
SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore
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