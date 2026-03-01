TAGESVORSCHAU: Termine am 23. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. März
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk)
07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)
DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht
DEU: Pro DV, Jahreszahlen
DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028
DEU: Indexänderungen treten in Kraft:
Dax: keine Änderungen
MDax rein: Deutz, Jenoptik, Salzgitter
MDax raus: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Teamviewer
SDax rein: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Init, Teamviewer
SDax raus: Deutz, Jenoptik, PSI, Salzgitter
TecDax: keine Änderungen
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26
12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 3/26
13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26
15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands Deutscher Reeder (VDR)
11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes
11:15 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Distributionszentrum von Roche, Mannheim
DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
ITA: Italien entscheidet in Volksabstimmung über Justizreform
USA: Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston
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