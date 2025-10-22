DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -3,3%Nas22.630 -1,4%Bitcoin93.231 -0,4%Euro1,1615 +0,1%Öl62,75 +1,8%Gold4.054 -1,7%
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Oktober 2025

22.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. Oktober 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen (14.00 h Pk)

07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)

08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz)

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

FRA: Accor, Q3-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

ITA: Prada, Q3-Umsatz

NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)

16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 9/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Streik bei Lieferando in Berlin mit Besuch von Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD)

09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt Klage um gleiche Bezahlung weiblicher Führungskräfte bei Daimler Truck, Erfurt

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz, Mainz

BEL: EU-Gipfel, Brüssel

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi