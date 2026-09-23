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TAGESVORSCHAU: Termine am 23. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen

10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen

19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect

DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition

USA: McDonald's, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

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10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

11:00 FRA: OECD, Wirtschaftsausblick

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke

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12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.)

DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.)

DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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