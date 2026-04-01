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TAGESVORSCHAU: Termine am 24. April 2026

23.04.26 17:37 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz, Zug

07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (13.30)

07:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 4/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/26

07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/26

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 2/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/26

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 4/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe

DEU: Bundestag und Bundesrat stmmen über Energiesteuersenkungsgesetz und Entlastungsprämie ab

COL: Kolumbien und die Niederlande richten erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas aus, Santa Marta

CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, Nikosia

CHN: Beginn der Automesse «Auto China 2026», Peking (bis 3.5.26)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi