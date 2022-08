TAGESVORSCHAU: Termine am 24. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: CTS Eventim, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Wuppertal

22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen (detailliert)

DEU: Geratherm, Q2-Zahlen, Geschwenda

AUT: Immofinanz, Q2-Zahlen

USA: Autodesk, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/22 (endgültig)

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Zensus 2022 und Erkenntnissen zum Thema Wohnen und Energie

10:00 POL: Arbeitslosenquote 07/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk zum Start der Offensive von sieben Städten und ihren Stadtwerken zur Senkung des Energieverbrauchs. Folgende Städte beteiligen sich an der Offensive: Karlsruhe, Baden-Baden, Rastatt, Ettlingen, Rheinstetten, Bruchsal und Bretten. Ziel ist eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 20 Prozent.

11:15 DEU: Online-Sommerinterview des Energieversorgers enviaM zur Vorstellung der Ergebnisse der Umfrage zur Klima- und Energiepolitik

12:30 DEU: Pressestatement Bundesfinanzminister Christian Lindner zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, Frankfurt

13:30 DEU: Pk zu Brandenburgs Energiestrategie 2040 und Klimaplan mit Energieminister Jörg Steinbach (SPD) und Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne)

18:00 DEU: Gesprächsrunde Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu «Summer in the City» mit Blick auf Klimakrise, Hitzestress in Städten und Gesundheitsfolgen

DEU: Erster Publikumstag der Gamescom, Köln

ITA: Italiens geschäftsführender Ministerpräsident Mario Draghi spricht auf Rimini Meeting

