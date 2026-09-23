DAX 25.411 -0,7%ESt50 6.300 -0,4%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,34 -2,5%Nas 26.882 -1,3%Bitcoin 73.671 -2,1%Euro 1,1377 -0,7%Öl 102,4 +3,1%Gold 4.281 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

TAGESVORSCHAU: Termine am 24. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. September

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Werbung

06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26

08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26

09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26

10:00 DEU: Ifo-Index 9/26

Werbung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26

16:00 USA: Neubauverkäufe

17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie

USA: Baugenehmigungen

SONSTIGE TERMINE

10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie

11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren

Werbung

12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.)

18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen

DEU: Finanzagentur, Emissionskalender Q4/26

KOR: Feiertag

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.