TAGESVORSCHAU: Termine am 25. August 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 25. August 2025
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 6/25
09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/25
14:30 USA: CFNA-Index 7/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 8/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 7/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25
SONSTIGE TERMINE
USA: US-Präsident Donald Trump trifft den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung
HINWEIS
GBR: Feiertag, Börse geschlossen
