TAGESVORSCHAU: Termine am 25. August 2025

25.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 25. August 2025

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 6/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/25

14:30 USA: CFNA-Index 7/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 8/25

16:00 USA: Neubauverkäufe 7/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25

SONSTIGE TERMINE

USA: US-Präsident Donald Trump trifft den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung

HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi