TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Januar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 25. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Kimberly Clark, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 11/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 01/21

10:00 POL: Industrieproduktion 12/20

14:30 USA: CFNA-Index 12/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Konferenz zum Thema: Wie der Finanzsektor grüner werden kann "Green Banking and Green Central Banking: What are the right concepts?" u.a. EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und KfW-Chef Günther Bräunig. Veranstalter ist das Institute for Law and Finance an der Goethe-Universität.

NLD: Klimakonferenz mit Politikern und Wirtschaftsvertretern (online)

Bei dem zweitägigen Treffen sollen auf Initiative der niederländischen Regierung Schritte zum Klimaschutz vereinbart und die UN-Klimakonferenz in Glasgow im November vorbereitet werden. Beiträge sind unter anderem zugesagt von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem niederländischen Regierungschef Rutte und dem früheren UN-Generalsekretär Ban Ki Moon.

CHE: "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (1. Tag) (bis 29.1.21)

