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TAGESVORSCHAU: Termine am 25. März 2026

24.03.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Call)

07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz

09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)

10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg

10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim

Wer­bung

12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung

13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung

15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung

16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025

DEU: LBBW, Jahres-Pk

CHN: Temu-Mutter PDD Holding, Q4-Zahlen

Wer­bung

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr

2025

08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2025

08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26

09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26

13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M.

Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr)

DEU: Bundestag

+ 14.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

DEU: Hauptausschuss des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) e.V., u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Berlin

+ 14.45 Rede Bundesumweltminister Schneider und Diskussionsrunde gemeinsam mit VCI-Präsident Steilemann

+ 18.00 Parlamentarischen Abend mit VCI-Präsident Markus Steilemann und Kanzleramtschef Thorsten Frei zum Thema «Wachstum oder Stillstand? Deutschland am Scheideweg»

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Effektivität von Dienstleistungen in der EU

DEU: «Munich Space Summit» mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

USA: Abschluss Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi