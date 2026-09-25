TAGESVORSCHAU: Termine am 25. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 25. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchertrauen 10/26
08:45 FRA: Löhne Q2/26 (detailliert)
09:00 SPA: BIP Q2/26 (detailliert)
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26
17:00 USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 EUR: Treffen der EU-Minister für Forschung und Weltraum
CHN: Feiertag
KOR: Feiertag
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