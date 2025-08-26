DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,22 -1,7%Dow45.400 -0,5%Nas21.567 +0,3%Bitcoin96.291 -0,6%Euro1,1664 -0,5%Öl68,86 +1,6%Gold3.373 ±0,0%
TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2025

25.08.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert)

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Baywa, Hauptversammlung

10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/25

09:00 SVK: Erzeugerpreise 7/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk zum aktuellen Stand des Rückbaus des RWE-Kernkraftwerks Emsland (KKE) mit Rundgang über die Anlage, Lingen

10:00 DEU: Landgericht Frankfurt entscheidet zu Unterlassungsklage Deutsche Umwelthilfe gegen Apple wegen Aussagen zu Co2-neutraler Apple Watch, Frankfurt/M.

10:30 DEU: DWS Kapitalmarktausblick mit Klaus Kaldemorgen, Frankfurt

11:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi