TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 26. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung
11:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung
17:00 GBR: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 6/26
11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/26
11:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/26
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
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