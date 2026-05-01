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TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Mai 2026

25.05.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)

08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigung

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi