TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz
15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)
08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Beschäftigung
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
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