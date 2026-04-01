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TAGESVORSCHAU: Termine am 27. April 2026

24.04.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen, Midvale

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 4/26

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Eröffnung Amazon Mikromobilitätszentrum mit Verkehrssenatorin Ute Bonde

Von diesem Standort liefern Amazons Lieferpartner mit elektrischen Lastenrädern an Amazon Kundinnen und Kunden aus.

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi