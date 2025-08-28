DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,90 +0,3%Dow45.272 ±-0,0%Nas21.472 +0,1%Bitcoin94.375 -0,5%Euro1,1650 +0,3%Öl67,27 -2,1%Gold3.383 +0,5%
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. August 2025

26.08.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q2-Zahlen

09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen

09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen

22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen

22:30 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 7/24

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/25

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 7/25

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/25

18:00 RUS: Industrieproduktion 7/25

SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall, Unterlüß

Erwartet werden u.a. der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der NATO-Generalsekretär Mark Rutte

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi