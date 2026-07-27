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TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

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08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen

17:45 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

17:50 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

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03:30 CHN: Industriegewinne 6/26

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 7/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/26

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 6/26 (vorläufig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Gremiensitzungen und Statements der Bundesparteien

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+ 1200 Pk mit Bundeskanzler und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz

+ 1300 Pk mit Linke-Vorsitzenden Luigi Pantisano

15:00 DEU: Treffen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Islands Ministerpräsidentin Kristrun Frostadottir

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi