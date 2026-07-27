TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Umsatz
08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen
17:45 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen
17:45 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen
17:50 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Industriegewinne 6/26
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 7/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/26
10:00 EUR: EZB Geldmenge M3
14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 6/26 (vorläufig)
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Gremiensitzungen und Statements der Bundesparteien
+ 1200 Pk mit Bundeskanzler und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz
+ 1300 Pk mit Linke-Vorsitzenden Luigi Pantisano
15:00 DEU: Treffen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Islands Ministerpräsidentin Kristrun Frostadottir
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