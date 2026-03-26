DAX22.581 -1,6%Est505.562 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,1%Nas21.606 -1,5%Bitcoin59.728 -3,2%Euro1,1537 -0,2%Öl107,9 +4,5%Gold4.394 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn
NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

TAGESVORSCHAU: Termine am 27. März 2026

26.03.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. März

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht

07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung

11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf

Wer­bung

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk

11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26

02:30 CHN: Industriegewinne 2/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

Wer­bung

13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

08:45 FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich endet

09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe

11:00 DEU: Verfahren Verbraucherschutzzentralen gegen Meta wird fortgesetzt

11:15 EUR: Online-Treffen der Euro-Gruppe

Bei der Videokonferenz der Finanzminister der Länder mit der Gemeinschaftswährung soll es um die Auswirkungen der Nahostkrise auf die EU-Wirtschaft, einschließlich der Energiemärkte und politische Maßnahmen gehen. Für Deutschland will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen.

13:30 DEU: Sonder-Energieministerkonferenz von Bund und Ländern

DEU: Fortsetzung Mobility Innovation Summit VDA 2026, Berlin

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi