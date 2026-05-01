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TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Mai 2026

26.05.26 17:43 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen

09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung

10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung

11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

12:30 CHN: PDD Holdings (u.a. Temu), Q1-Zahlen

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag

15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung

16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche)

16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tonies, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

04:00 NZD: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26

18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Sachverständigenrat Wirtschaft veröffentlicht Frühjahrsgutachten 2026

10:00 DEU: Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht Finanzstabilitätsbericht

+ Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

CHN: EU-Handelskammer legt Stimmungsbericht zu China vor

CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos

RUS: Kremlchef Wladimir Putin auf Staatsbesuch in der zentraasiatischen Republik Kasachstan und beim Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi