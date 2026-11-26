FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 BEL: Elia Group, Q3-Zahlen

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/26

07:00 FIN: BIP Q3/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/26

08:00 SWE: Handelsbilanz 10/26

08:00 SWE: BIP Q3/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

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08:45 FRA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/26

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 11/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/26

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (vorab)

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SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag schließt Beratungen über den Haushalt 2027 ab

10:30 DEU: Bayerischer Bankentag 2026, München

Unter dem Motto «Verantwortung für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit - Perspektiven aus Sicht von Finanzaufsicht und Wirtschaftswissenschaft».

U.a. mit Keynote von Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zum Thema «Wettbewerbsfähigkeit braucht Stabilität: Die Rolle der Finanzaufsicht».

BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine - zweiter und letzter Tag, Brüssel

HINWEIS

USA: Verkürzter US-Handel Aktien und Anleihen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi