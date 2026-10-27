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TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz und Pk)

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3 Trading Update

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08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen

11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

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18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Paccar, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26

09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26

13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig)

14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26

15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pressekonferenz zum Weltspartag

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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