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TAGESVORSCHAU: Termine am 28. April 2026

28.04.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht

08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen

10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung

11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung

12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz

15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung

16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung

17:30 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

19:00 USA: IBM, Hauptversammlung

22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: BYD, Q1-Zahlen

DEU: NordLB, Geschäftsbericht

NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Paccar, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26

10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen

11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26

14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26

JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M.

09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten

11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi