TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Mai 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Mai:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Windeln.de Q1-Zahlen

08:00 SWE: SAS Q2-Zahlen

10:00 DEU: Fraport Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Nemetschek Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung, Essen

10:00 DEU: Rheinmetall Hauptversammlung, Berlin

10:00 DEU: SMA Solar Hauptversammlung, Kassel

10:00 DEU: Software Hauptversammlung, Darmstadt

10:00 DEU: Bechtle Hauptversammlung, Heilbronn

10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München

14:30 FRA: Air France-KLM Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Home24 Q1-Zahlen

DEU: Jost World Q1-Zahlen

DEU: Siltronic Capital Markets Day, London

USA: Workday Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: BIP Q1/19

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/19

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/19

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/19

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/19

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/19 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 03/19

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/19

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk zur Vorstellung des BKK Gesundheitsatlas 2019, Berlin

11:00 DEU: Jahrespressefrühstück des Wirtschaftsrates der CDU mit Präsident

18:00 DEU: 48. Hallesches Wirtschaftsgespräch, u.a. mit dem

Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, Joe Kaeser

Kaeser will zum Thema "Generation Y or 'Why?' - Wie die Suche nach

Sinn die Wirtschaft verändert" sprechen.

Werner M. Bahlsen und Generalsekretär Wolfgang Steiger, Berlin

EUR: EU-Handelsministertreffen, Thema sind u.a. die Handelskonflikte mit

den USA, Brüssel

DEU: Europas Notenbanken bringen überarbeitete 100- und

200-Euro-Scheine in Umlauf°

