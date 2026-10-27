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TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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01:00 KOR: SK Hynix, Q3-Zahlen

05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 Analystencall, 9.15 Pk)

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07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)

07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen

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07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen

08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen

11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen

21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen

21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen

21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Oracle, Investorentreffen

USA: Apple, Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Konsumforschungsinstitute NIM und GfK geben Ergebnisse der jüngsten Studie zum Konsumklima in Deutschland bekannt.

11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26

17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26

19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe

11:00 DEU: 8. Frankfurter Regulierungskonferenz 2026

15:00 DEU: Volkswagen präsentiert Abschluss des Pilotprojekts AutoLog zur automatisierten Fahrzeuglogistik, Emden

Volkswagen, Deutsche Telekom, das finnische Softwareunternehmen Unikie und das Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA) stellen die Ergebnisse ihres mehr als zweijährigen Pilotprojekts zur automatisierten Fahrzeugbewegung im Hafen vor.

CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London

RUS: Kremlchef Putin ist Gastgeber des 3. Russland-Afrika-Gipfels, Moskau

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