TAGESVORSCHAU: Termine am 28. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 CHE: Roche, Pharma Day
15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung
FRA: Totalenergies, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels»
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen.
EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden
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