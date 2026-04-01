Nächster Rüstungs-Star? electrovac-Aktie fordert Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS heraus - IPO im Fokus Nächster Rüstungs-Star? electrovac-Aktie fordert Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS heraus - IPO im Fokus
Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TAGESVORSCHAU: Termine am 29. April 2026

28.04.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. April

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk)

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (10.00 Call)

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)

07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Baader, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz

07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

08:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung

11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung

12:00 GBR: Anglo American, Hauptversammlung

12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen

12:00 USA: Biogen, Q1-Zahlen

12:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung

13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

14:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung

16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

17:30 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz)

17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

18:15 NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nagarro, Geschäftsbericht

DEU: Einhell, Jahreszahlen

FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2025

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26

10:00 EUR: Geldmenge M3

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26

14:30 USA: Baubeginne 3/26

14:30 USA: Handelsbilanz 3/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi