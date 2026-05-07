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TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juli 2026

02.07.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung

10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung

DEU/ITA: Zweite Frist des Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts - Monat Juni

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin

DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Länder Lettland, Estland und Litauen

13.30 Pk

HINWEIS

USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi