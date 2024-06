TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine Montag, den 3. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang April 2024

11:00 NLD: DSM Firmenich, Capital Markets Day

17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24)

USA: Kfz-Umsatz 5/24

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/24

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig)

09:00 HUN: Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:00 POL: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:30 CZS: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig)

09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig)

15:45 USA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 4/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/24

SONSTIGE TERMINE

08:00 Destatis: Demografische Entwicklung in der Europäischen Union bis 2070

09:00 DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) (seit 2.6.24) in Bad Saarow

+ 09.00 Rede Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)

+ 09.10 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

+ 10.00 Diskussionsrunde zu Wachstum u.a. mit Handwerkspräsident Jörg Dittrich

+ 17.30 Keynote Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig

+ 17.50 Diskussionsrunde zu Wandel u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm

DEU: Airbus-Defence-und-Space-Medientag, Berlin

Anlässlich der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. Briefing u.a. mit Michael Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space. Danach Einblick in die Eurofighter-Ausbildung und Waffenschule der Luftwaffe.

DEU: 9. Düsseldorfer Startup-Woche, Düsseldorf

Über 100 Veranstaltungen vermitteln Wissen zu Themen wie Marketing, Finanzen, zu KI oder «Female Entrepreneurship». Veranstalter ist die Wirtschaftsförderung Düsseldorf.

10:00 DEU: Veranstaltung zum «Sondergutachten zur Prüfung der Treibhausgas-Projektionsdaten 2024» U.a. mit Hans-Martin Henning, stellv. Vorsitzender des Expertenrats für Klimafragen

12:30 DEU: Workshop des ifo-Instituts zum Thema «Zwischen Narrativen und Fakten: Wie können Statistiken die Öffentlichkeit erreichen?», Fürth

Veranstalter sind das Ludwig Erhard ifo Forschungszentrum für Soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomik sowie das Bayerische Landesamt für Statistik

17:00 DEU: 75-Jahr-Feier der Deutschen Journalistenschule (DJS)

Die Festrede hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht das Grußwort.

18:30 DEU: Medienempfang zur zentralen Konferenz der globalen Investmentbranche «SuperReturn International» des Bundesverbands Beteiligungsgesellschaft (BVK). Die Konferenz findet vom 4. bis 7. Juni statt., Berlin

