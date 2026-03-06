TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen
07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung
10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung
10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung
10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung
10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung
10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen
10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung
10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung
10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung
10:30 DEU: Raja Akram, Finanzvorstand der Deutschen Bank, spricht auf der Goldman Sachs European Financials Conference
11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung
12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen
14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung
16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung
16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung
19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung
22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen
22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung
USA: Macy's, Q1-Zahlen
gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26
TERMINE KONJUNKTUR
03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26
13:00 USA: MBY Hypothekenanträge
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26
16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Fed, Beige Book
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe
10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel
BEL: Green Week 2026, Brüssel
Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik
09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris
15:30 EUR: EZB-Direktoriumsmitglied Cipollone spricht über den digitalen Euro
Einführende Erklärung von Herrn Cipollone bei der Anhörung zum digitalen Euro vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien
RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg
HINWEIS
KOR: Feiertag, Börse geschlossen
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