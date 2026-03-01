DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +8,5%Nas22.752 +0,4%Bitcoin59.247 +6,0%Euro1,1690 -0,7%Öl77,94 +7,5%Gold5.292 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich klar unter 25.000-Punkte-Marke -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Almonty, Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen
Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe? Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 3. März 2026

02.03.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. März 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz)

10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

Wer­bung

10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 2/26

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26

Wer­bung

00:50 JPN: Investitionen Q4/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln

DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi