TAGESVORSCHAU: Termine am 3. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert)
08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q2-Bericht
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juli 2025
19:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung
22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen
22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen
USA: Pkw-Absatz 8/25
TERMINE KONJUNKTUR
01:00 KOR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 8/25
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/25
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig)
20:00 USA: Fed Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Erster Tag «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M.
U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, DSGV-Präsident Ulrich Reuter, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, ING-Deutschland-Chef Lars Stoy, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und Schufa-Chefin Tanja Birkholz
DEU: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin
DEU: Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt
USA: Geplanter Besuch von Polens neuem Staatsoberhaupt Karol Nawrocki im Weißen Haus, Washington
