TAGESVORSCHAU: Termine am 30. April 2026

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. April

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Heute im Fokus Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX letztlich tiefer -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank mit Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus Mercedes meldet Gewinnrückgang. Robinhood unter Prognosen. Starbucks mit Gewinn und Umsatz über Erwartungen. Orange will Scorefit kaufen. Hypoport: Breites Wachstum in Q1. Scout24 kündigt zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms an. Kone macht Milliarden-Deal: Übernahme von TK Elevator. Versicherungssektor unter Druck. Seagate-Kurssprung nach Zahlen. Bloom Energy liefert starken Ausblick.

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