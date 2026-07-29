TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert)
06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen
07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen
07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystencall)
07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystencall)
07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen
07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch)
07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen
07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen
07:30 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen
08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen
08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen
08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen
08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall)
10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz
10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall)
12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen
12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen
12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen
13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen
13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen
13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen
13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen
18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen
18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen
18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen
18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen
22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen
22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen
22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen
22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen
22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen
ITA: Prada, Halbjahreszahlen
ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen
PRT: EDP, Halbjahreszahlen
USA: KKR & Co, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26
07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26
08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26
09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)
10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26
10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)
10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26
11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26
11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26
14:30 USA: Realeinkommen 6/26
14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26
14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet, ob die Vergabe von Gütesiegeln an Ärzte zulässig ist oder nicht.
Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale. Sie will erreichen, dass die mehrmals im Jahr erscheinende Zeitschrift "FOCUS GESUNDHEIT", die einmal jährlich unter dem Titel "Ärzteliste" herausgebracht wird, keine Siegel wie "Top Mediziner" oder "Focus Empfehlung" mehr vergeben darf.
16:15 DEU: Besuch der Salzgitter AG durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Reiche besichtigt die Baustelle eines neuen Stahlwerks. Das Unternehmen investiert 2,7 Milliarden Euro in den Standort und erhält dafür eine öffentliche Förderung für den Einsatz von Wasserstoff in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.
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