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TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Juni 2026

29.06.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung

22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26

08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26

08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26

10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26

11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26

SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi