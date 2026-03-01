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TAGESVORSCHAU: Termine am 30. März 2026

27.03.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen

07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26

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09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26

10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

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14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

14:00 DEU: Pk Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zu Empfehlungen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi