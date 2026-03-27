TAGESVORSCHAU: Termine am 30. März 2026

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

14:00 DEU: Pk Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zu Empfehlungen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen

10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. März

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Heute im Fokus Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus Netflix dreht in den USA an der Preisschraube. Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich. SAP übernimmt Reltio. Lufthansa einigt sich mit Bodenpersonal. Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit Milliarden-Zukauf. TUI stellt Vorstand neu auf. Jungheinrich mit Umsatzplus in 2025. Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman.

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